Жареные куриные кусочки – рецепт приготовления блюда китайской кухни, в куриных окорочках находится больше мяса, поэтому они используются в приготовлении различных блюд. Также окорочка не такие сухие, как филе курицы. В Китае куриные кусочки готовят с морковью, картофелем или корнем лотоса на выббор. Каждый из продуктов даст куриным кусочкам свой вкус, аромат и прелесть блюду. Это еще и очень удобно, можно заменить один продукт и жареные куриные кусочки становятся другим блюдом.

Для приготовления рецепта блюда китайской кухни жареные куриные кусочки, грибы и морковь нарезать небольшим кубиком. Из куриных окорочков удалить кость и нарезать очень мелко, кусочки должны быть чуть больше рисовых зерен. Кожу с окорочков убирать не обязательно, так куриные кусочки будут сочнее. К кусочкам курицы добавить 1 ч.л. крахмала, соль, сахар и все перемешать. Половину имбиря мелко порезать и смешать с кусочками курицы и отставить на 5 минут. Оставшийся имбирь мелко порезать и смешать с мелко порезанным луком, сахаром, солью, 1 ч.л. крахмала и кунжутным маслом. Влить в смесь 50 мл воды и хорошо перемешать. На сильном огне разогреть сковороду, влить растительное масло, выложить кусочки курицы, прожарить немного, уменьшить огонь, перемешать, усилить огонь и обжарить еще 2-3 минуты. Когда кусочки курицы поменяют цвет, добавить соевый соус. После к кусочкам курицы добавить порезанные овощи и грибы, перемешать, и через 1-2 минуты влить заранее подготовленный соус. Все еще раз хорошо перемешать, прогреть еще 1-2 минуты и выложить куриные кусочки на подготовленную тарелку.