Закуски (страница 6)

Печеночный торт – рецепт с фото, украинская кухня

Печеночный торт

Слоеные трубочки с говядиной и овощами – рецепт с фото, итальянская кухня

Слоеные трубочки с говядиной и овощами

Рулет с ветчиной, сыром и рукколой – рецепт с фото, итальянская кухня

Рулет с ветчиной, сыром и рукколой

Рагу с сосисками в духовке – рецепт с фото, Джейми Оливер

Рагу с сосисками в духовке от Джейми Оливера

Шашлычки из помидоров черри и феты – рецепт с фото, Гордон Рамзи

Шашлычки из помидоров черри и феты от Гордона Рамзи

Сало с чесноком и кориандром – рецепт с фото, украинская кухня

Сало с чесноком и кориандром

Картофельные чипсы с чесноком – рецепт с фото, Джейми Оливер

Картофельные чипсы с чесноком от Джейми Оливера

Обжаренный картофель в специях – рецепт с фото, Гордон Рамзи

Обжаренный картофель в специях от Гордона Рамзи

Колбаски с фасолью – рецепт с фото, Гордон Рамзи

Колбаски с фасолью от Гордона Рамзи

Гратен из перцев с фетой и базиликом – рецепт с фото, Гордон Рамзи

Гратен из перцев с фетой и базиликом от Гордона Рамзи

Паштет без мяса по-армянски – рецепт с фото, армянская кухня

Паштет без мяса по-армянски

Селедка с луком – рецепт с фото, русская кухня

Селедка с луком