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Ингредиенты
А – арбуз, айва, абрикос...
Б – баклажаны, бекон, бобы...
В – виноград, ветчина, ваниль...
Г – горох, горчица, грибы...
Д – дыня, душистый перец...
Ж – желатин, жерех...
З – зеленый лук...
И – имбирь, изюм, индейка...
К – клубника, капуста, креветки...
Л – лимон, лапша, лук...
М – маслины, масло, мясо...
Н – нектарин, нут, налим...
О – огурец, орех, орегано...
П – помидор, перец, печень...
Р – редис, рыба, рис...
С – сало, сметана, сыр...
Т – тыква, творог, тмин...
У – укроп, уксус, утка...
Ф – фенхель, фасоль, финики...
Х – хлеб, хрен...
Ц – цукини, цитрусовые, цикорий...
Ч – чеснок, черный перец...
Ш – шпинат, шоколад, шафран...
Щ – щавель, щука...
Э – эстрагон...
Я – яблоки, яйца...
Закуски
(страница 6)
Печеночный торт
Слоеные трубочки с говядиной и овощами
Рулет с ветчиной, сыром и рукколой
Рагу с сосисками в духовке от Джейми Оливера
Шашлычки из помидоров черри и феты от Гордона Рамзи
Сало с чесноком и кориандром
Картофельные чипсы с чесноком от Джейми Оливера
Обжаренный картофель в специях от Гордона Рамзи
Колбаски с фасолью от Гордона Рамзи
Гратен из перцев с фетой и базиликом от Гордона Рамзи
Паштет без мяса по-армянски
Селедка с луком
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