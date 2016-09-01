Икра из сельди закусочная
Икра из сельди закусочная – рецепт приготовления блюда белорусской кухни, благодаря моркови икра имеет приятный цвет и привкус крабового мяса. Такую икру не стыдно приготовить для приема гостей, делается это очень быстро, из минимума продуктов и, вот увидите, все, кто попробует эту закусочную икру, попросят у Вас рецепт. Также такую икру можно приготовить для завтраков – она очень хорошо хранится в пластиковом контейнере с герметичной крышкой, или в селедочнице, которую нужно обернуть пищевой пленкой.
Ингредиенты икры из сельди закусочной
- Сельдь соленая 1 шт.
- Морковь 200 г
- Плавленый сыр 100 г
- Сливочное масло 150 г
Рецепт икры из сельди закусочной
Для приготовления рецепта блюда белорусской кухни икра закусочная из сельди морковь помыть, залить холодной водой и отварить до мягкости. Перед отвариванием морковь можно очистить от кожуры, а можно это сделать и после отваривания. Чтобы структура закусочной икры из селедки была однородной, масло должно быть размягченным, поэтому его нужно вынуть заранее из холодильника. Тем временем, пока будет вариться морковь, можно подготовить сельдь. Нужно снять с сельди шкуру, отделить от хребта и удалить по возможности все косточки.
Когда морковь отварится и сельдь будет полностью разобрана, перекрутить все продукты через мясорубку с добавлением плавленого сыра. Лучше всего использовать мелкое сито в мясорубке, так перемелются и косточки, которые могут быть пропущены, и структура закусочной икры из сельди будет лучше, и продукты лучше соединятся в единое целое. Размягченное сливочное масло вмешать в перекрученные продукты, переложить икру из сельди в подготовленное блюдо – можно выложить закусочную икру в форме рыбы. Подготовленную икру из селедки поместить в холодильник на 15-20 минут, а после украсить петрушкой и подать к столу.
Комментарии
Сколько хранитса?
Икра из сельди по этому рецепту хранится в холодильнике 2-3 дня, в принципе, может лежать и дольше, но лучше не экспериментировать.
Я пробовала, очень вкусно! :-)