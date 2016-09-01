Икра из сельди закусочная

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Когда морковь отварится и сельдь будет полностью разобрана, перекрутить все продукты через мясорубку с добавлением плавленого сыра. Лучше всего использовать мелкое сито в мясорубке, так перемелются и косточки, которые могут быть пропущены, и структура закусочной икры из сельди будет лучше, и продукты лучше соединятся в единое целое. Размягченное сливочное масло вмешать в перекрученные продукты, переложить икру из сельди в подготовленное блюдо – можно выложить закусочную икру в форме рыбы. Подготовленную икру из селедки поместить в холодильник на 15-20 минут, а после украсить петрушкой и подать к столу.